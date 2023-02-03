«Перевели в палату»: новые подробности состояния Игоря Николаева

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34

Игорь Николаев остается под наблюдением врачей, но еще не восстановился

«Перевели в палату»: новые подробности состояния Игоря Николаева

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Возможно, совсем скоро артист и правда окажется дома.

Стало известно, что певца Игоря Николаева перевели из блока в палату, об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Пока еще полностью не восстановился, остается под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

На днях стало известно, что Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом. До этого в личном блоге его супруга Юлия Проскурякова заявила, что у Игоря все нормально и в ближайшие дни артист будет дома.

На странице Игоря Николаева также появилась информация, в которой он заверяет, что его жизни ничего не угрожает и поводов для беспокойств нет, поэтому информация о критическом состоянии преувеличено. Музыкант проходит обследование, чувствует себя хорошо и надеется повидаться с фанатами в ближайшее время на концертах.

Тем не менее сообщается, что у 63-летнего Игоря Юрьевича случился инфаркт, после которого исполнителю провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Игоря Николаева раскрыла детали госпитализации певца.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:43
Помолодевшая Ирина Понаровская впервые появится в телешоу
18:40
Будем запираться: в России принят ГОСТ для алкозамков
18:36
«Детская чума» атакует: в чем главное отличие «новой» кори
18:27
Рэпер Yung Trappa скончался при невыясненных обстоятельствах
18:22
«Перевели в палату»: новые подробности состояния Игоря Николаева
18:14
ТОП-5 продуктов, которые выводят токсины из крови

Сейчас читают

Умер французский модельер Пако Рабан
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Чудом спасшийся в авиакатастрофе актер Сергей Корсик умер от пневмонии в Москве
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023