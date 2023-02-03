США следят за зондом КНР: чем обернется грандиозный мировой скандал

Непонятный объект изначально сравнивали со звездой или второй Луной. Простые американцы серьезно напуганы.

Отношения США и Китая накалились до предела. Издание The Wall Street Journal сообщает сегодня, ссылаясь на источники в Белом доме, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается отменить свой визит в Пекин, запланированный на это воскресенье. А все из-за воздушного шара, который парит над северными штатами Америки. Пентагон заявил, что шпионский аэростат прилетел прямиком из Китая. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный выяснил подробности.

Что будет дальше?

Житель штата Монтана едва не лишился рассудка: он увидел на небе две Луны, причем одна из них двигалась. И местный бурбон тут не при чем.

«Хорошо, пусть вот это будет Луна, а это тогда что? Звезда?» — удивлялся мужчина.

Пентагон хотел население успокоить, но получилось, что еще больше напугал. Мол, с Луной все в порядке, просто к нам прилетел китайский воздушный шар, ведет военную разведку. Тут же карту передвижений опубликовали: мол, точно над штатом Монтана зависает, а там — 150 шахт с пусковыми установками межконтинентальных баллистических ракет. Все выпуски новостей ведущих телекомпаний начинаются с «шаровой темы». Общее мнение — надо быстрее шарик сбивать, совсем китайцы эти обнаглели.

Но как в США поняли, что этот зонд именно китайский, никто толком объяснить не может. На ближайшие дни планировалась встреча госсекретаря Блинкена с высшим руководством КНР. Возможно, Вашингтону просто нужно ее срочно отменить?

«У них много чего заточено против Китая. Поэтому они троллят Китай. Когда вы собьете этот шар, увидите там фотографии тех или иных объектов, тогда и можно говорить, что он ведет разведку», — подчеркнул военный обозреватель Виктор Литовкин.

Вот как поступил Советский Союз в конце 50-х — прямо во дворе здания МИД на Смоленской площади выставили обломки сразу 50 американских разведывательных шаров, сбитых над СССР. Эти аэростаты массово атаковали наше воздушное пространство в рамках операции Moby-Dick, которую санкционировал лично президент США Эйзенхауэр. Но советские самолеты и ПВО их «приземлили». Фотоаппарату и даже шпионские снимки показали иностранным корреспондентам. Получилось очень неловко.

Вот и сейчас Пентагон оправдывает свой отказ сбивать шар над Монтаной фразами типа: «Он не представляет опасности». Но многие влиятельные СМИ эти объяснения совсем не устраивают.

«По какой-то причине Пентагон решил не сбивать этот шар. Даже несмотря на то, что по их словам, он пролетает над — цитата — деликатной территорией. В этой зоне располагаются межконтинентальные баллистические ракеты. Тогда что это такое?» — возмущался обозреватель Такер Карлсон.

Вот и плодящиеся в интернете мемы прямо намекают на то, почему загадочный шар до сих пор висит над Монтаной. Американские ПВО могут оказаться не такими уж и эффективными, и использовать их просто опасно особенно в свете памятных событий сентября 2001-го.

«Мы помним эту трагедию. Они собираются Patriot отправлять на Украину, а тут у общества возникает вопрос: а может, их надо оставить у себя больше, особенно в районах, где летает этот шар», — отметил эксперт в военном деле Василий Дандыкин.

Ну и еще одна, похожая на правдоподобную, версию. Из открытых источников известно, что в Пентагоне, уже несколько лет ведется работа над секретным проектом COLD STAR, в рамках которого создают как раз аэростаты с системой искусственного интеллекта и автономной навигацией. Они могут незаметно проникать на территорию противника и собирать секретные данные с высоты от 18 до 27 километров. При этом могут оставаться незамеченными для радаров противника. То есть будут даже эффективнее спутников-шпионов! Так зачем же стрелять в свои же шарики?

«В некоторых местах может потребоваться больше времени для наблюдения, и задерживаясь там дольше, они могут получить изображения с более высоким разрешением», — объяснил старший исследователь сил обороны Reuter Джон Парачини.

Ну а что шар заметили, так это уже «было в Симпсонах». Один из эпизодов легендарного мультфильма уже показывал американцам, почему их спутник на шариках стал заметным — просто устал и развалился. Но этот, над Монтаной, еще пока держится.