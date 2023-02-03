Правительство Германии приняло к сведению слова Владимира Путина о танках

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 212

В ФРГ отреагировали на слова Владимира Путина о поставках Leopard Киеву

Правительство Германии приняло к сведению слова Владимира Путина о танках

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Тема:
Спецоперация

В Берлине считают, что отправка оружия — вовсе не участие в войне, которую «коллективный Запад» объявил РФ.

Правительство ФРГ приняло во внимание заявление президента России Владимира Путина о поставках немецких танков на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

До этого Путин осудил тех, кто втягивает Германию в новую войну с Россией и указал на выветривание у элиты Германии памяти о борьбе с нацистами. По мнению президента РФ, это просто невероятно, что нашей стране вновь угрожают немецкими танками.

Сам Хебештрайт заявил, что передача оружия Украине не делает Берлин прямым участником конфликта.

«Но эти поставки — поддержка, а не участие в войне. И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно», — заявил представитель правительства.

Недавно в Германии объявили о передаче ВСУ танков Leopard 2. Известно, что на первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
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