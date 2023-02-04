Счастливая и влюбленная: Дарью Мельникову засняли в объятиях мужчины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 94

Счастливую Дарью Мельникову сняли в объятиях мужчины после отъезда Смольянинова* из России

Счастливая и влюбленная: Дарью Мельникову засняли в объятиях мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Актриса в разводе уже два года. Теперь она одна воспитывает двоих сыновей: экс-супруг Артур Смольянинов* покинул страну, а после серии антироссийских высказываний был признан иноагентом.

Актриса Дарья Мельникова после намека на новое замужество (показала кольцо на безымянном пальце) опубликовала в личном блоге фото, на котором запечатлена в объятиях мужчины. Даже не в объятиях, а прямо верхом на нем. Кадр, по словам звезды, был сделан на съемках нового фильма с ее участием. Картина «Хочу не могу» выйдет на экраны 9 февраля, в день рождения артистки.

Очевидно, после развода и скандала с побегом бывшего мужа Артура Смольянинова* из страны, жизнь Мельниковой не остановилась. Однако на съемки продолжения сериала «Папины дочки» ее не позвали. В соцсетях она по этому поводу написала, что нисколько не сожалеет, хотя не отказалась бы. Почему ее вырезали из проекта, актриса не знает, но, по собственным словам, догадывается.

«Летом мы сняли комедию про секс. И прям вот в мой день рождения она и выходит: История про девушку Сашу, которая имеет необычный недуг, проходит групповую терапию и пытается построить здоровые отношения. Собственно, почему бы и не посмотреть в темном холодном феврале, как я в Сочи пытаюсь выбрать между красавчиками Глебом Пускепалисом и Никитой Еленевым», — написала Дарья Мельникова под игривым фото.

Публика живо интересуется судьбой артистки, однако в связи со скандалом из-за экс-супруга она не допускает посторонних в пространство блога. Подписчикам запрещено комментировать посты звезды. Почему — нетрудно догадаться. После побега экс-супруга и его выпадов в адрес Москвы на Мельникову обрушилась волна хейта. Мама двоих детей оказалась объектом травли, хотя сама не высказывает радикальной политической позиции.

За актрису попытался заступиться коллега по цеху Иван Охлобыстин. К слову, крестный отец Смольянинова, с которым тот, видимо, уже не поговорит по душам из-за разных взглядов. Артист заявил, что нельзя нападать на Мельникову, добавив также, что при муже она не раз бывала битой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама предполагаемого тирана отреагировала на слова Охлобыстина.

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