Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтопродукты

Представители государств определили предельную стоимость баррели, осталось только утвердить эту цифру в Совете ЕС.

Постоянные представители стран в Евросоюзе (ЕС) согласовали потолок цен на российское черное золото: на уровне 100 долларов за баррель на торгующиеся с премией нефтепродукты, на уровне 45 долларов на продукцию со скидкой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Также о достижении договоренности в Twitter сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

«Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС», — сказано в публикации.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз вводит предельную стоимость российских нефтепродуктов вместе с «Большой семеркой» (G7). Что вместо одного «потолка» появятся два в зависимости от категории сырья, в январе сообщали представители Министерства финансов США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь предупреждал — Москва уже предпринимает меры хеджирования соответствующих рисков.

В конце 2022 года Евросоюз полностью отказался от нефти из РФ, также вместе со странами G7 и Австралией он ограничил цены на морские перевозки продукции до 60 долларов за баррель. Покупатели российского топлива не имеют права транспортировать и страховать более дорогой товар. Москва с 1 февраля отказала в поставках нефти всем государствам, поддержавшим эти санкции.

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