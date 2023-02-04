Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтопродукты

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 27

Reuters: ЕС согласовал потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтопродукты

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Представители государств определили предельную стоимость баррели, осталось только утвердить эту цифру в Совете ЕС.

Постоянные представители стран в Евросоюзе (ЕС) согласовали потолок цен на российское черное золото: на уровне 100 долларов за баррель на торгующиеся с премией нефтепродукты, на уровне 45 долларов на продукцию со скидкой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Также о достижении договоренности в Twitter сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

«Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС», — сказано в публикации.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз вводит предельную стоимость российских нефтепродуктов вместе с «Большой семеркой» (G7). Что вместо одного «потолка» появятся два в зависимости от категории сырья, в январе сообщали представители Министерства финансов США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь предупреждал — Москва уже предпринимает меры хеджирования соответствующих рисков.

В конце 2022 года Евросоюз полностью отказался от нефти из РФ, также вместе со странами G7 и Австралией он ограничил цены на морские перевозки продукции до 60 долларов за баррель. Покупатели российского топлива не имеют права транспортировать и страховать более дорогой товар. Москва с 1 февраля отказала в поставках нефти всем государствам, поддержавшим эти санкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повлияют на добычу нефти в России ограничения «коллективного Запада».

-1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
Рак в цифрах: что нужно знать
4:13
«Мста» страшна: ВСУ проигрывают артиллерийские дуэли и несут потери
4:01
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтопродукты
3:43
Зловещая родинка: 5 малоизвестных симптомов меланомы кожи
3:22
Сделано в Китае? Что известно о воздушном шаре, парившем над Америкой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Зона заражения — 30 километров: чем опасна украинская «грязная бомба»
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023