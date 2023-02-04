В Минобороны заявили о возвращении 63 российских бойцов из украинского плена

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 39

Решению предшествовали долгие переговоры с Киевом.

В Минобороны заявили о возвращении 63 российских бойцов из украинского плена

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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По итогам российско-украинских переговоров из плена националистов будут возвращены 63 защитника Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Представители ведомства подчеркнули, что в составе освобожденной группы также будут находиться военнослужащие из числа «чувствительной категории». В Минобороны пояснили, что их обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ.

«В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорилось в официальном заявлении ведомства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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