По итогам российско-украинских переговоров из плена националистов будут возвращены 63 защитника Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Представители ведомства подчеркнули, что в составе освобожденной группы также будут находиться военнослужащие из числа «чувствительной категории». В Минобороны пояснили, что их обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ.

«В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорилось в официальном заявлении ведомства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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