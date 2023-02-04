Цель поражена: лучшее видео из зоны СВО за день

На одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО), расположенном в тыловом районе проведения спецоперации, ежедневно продолжают проходить боевую подготовку военнослужащие. Огневые и тактические задачи — каждый день по несколько часов. Чтобы солдаты скорее и легче адаптировались к обстановке в зоне сражений, все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов с богатым боевым опытом, приобретенным, в том числе, в Донбассе. На полигоне военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя. Вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться в составе подразделений.

С самого утра на полигоне гремят выстрелы. Наблюдать за такими тренировками — удача! Обычно они скрыты от посторонних глаз. Перед тем, как отправиться в зону боевых действий, военнослужащие ЗВО оттачивают меткость, поражая из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов цели на разных расстояниях, совершенствуют навыки в экстремальных обстоятельствах — ведь бой приходится вести в разных условиях местности и в любую погоду.

Военные, чьей ответственностью на фронте станет охрана границ, учатся отражать возможные атаки противника. Вместе с ними — пехотинцы. Каждый из них уже умеет обращаться с оружием, но важна не только меткая стрельба по мишеням, но и скорость, а также собранность в сложной ситуации и экспертное знание техники. Главное — отточить все до автоматизма здесь, в тылу, в спокойной обстановке.

Во главе угла — огневая подготовка

Основной этап тренировки — огневая подготовка. Группы стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова по мишеням на дистанции 300, 350 и 400 метров. Отрабатываются сооружение и использование гнезд пехоты или, как их еще называют, пулеметных гнезд. Инструкторы — профессионалы исключительной квалификации, они прошли не одну горячую точку. Они обязаны не просто передать знания, а подготовить военнослужащих к любой непредвиденной ситуации. Ко всему.

Тренировка заканчивается на площадке, имитирующей городскую застройку. Со зданиями, укрытиями и живой силой противника. Также инструкторы обучают группы правильно выполнять безопасный отход к своим войскам под плотным огнем противника. Группы работают в тройках. Имитируют атаку. Стреляют, добегают до определенного огневого рубежа, а затем используют дым, чтобы дезориентировать противника и сделать отход. Все тактические приемы отрабатываются с оружием в руках. Все происходит в условиях, максимально приближенных к боевым.

Все регионы работают ради общей цели

В Приамурье военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) учатся уничтожать танки противника с помощью ракет. В Амурской области расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов общевойсковой армии ВВО совершенствуют навыки ликвидации бронированной техники условного противника с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

На полигоне «Екатеринославский» офицеры общевойсковой армии ВВО обучают военнослужащих мотострелковых подразделений быстро и правильно готовить комплексы к стрельбе, выполнять пуск ракеты и ее сопровождение до цели. Ко всему прочему — нормативы по смене огневой позиции, ведению разведки местности. Боевые расчеты комплексов ПТУР ведут огонь по целям, имитирующим тяжелую бронетехнику противника, на расстоянии от одного до двух километров.

К несению службы с воинской честью и достоинством — готовы!

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