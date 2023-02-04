Тайник с боеприпасами обнаружили в зоопарке Херсонской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 112

Патроны и прочие вещи были плотно зарыты в землю.

Тайник с боеприпасами обнаружили в зоопарке Херсонской области

Фото: Telegram / ГУ МВД Херсонской области

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Секретный тайник с боеприпасами обнаружили военные на территории зоопарка Чаплинского муниципального округа Херсонской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального главного управления МВД.

«3 февраля сотрудники полиции при поддержке силовиков при обследовании зоопарка в поселке городского типа Аскания-Нова в Чаплинском МО Херсонской области, где расположены одноименный природный парк и заповедник, в зарослях кустов неподалеку от ограждения обнаружили закопанный в землю тайник с боеприпасами», — подчеркивалось в заявлении.

цфыауаВ зоопарке под Херсоном обнаружили тайник с боеприпасами.Telegram / ГУ МВД Херсонской области

В числе прочего, правоохранителями были обнаружены четыре цинка с патронами, среди которых боеприпасы калибра 7,62 миллиметра и 5,45 миллиметров.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 63 российских бойца возвращаются из украинского плена.

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