Когда закончится эпидемия гриппа? Ответ кандидата медицинских наук

В этом году из-за теплой зимы вирусы чувствуют себя комфортно, поэтому активно заражают людей.

Эпидемия гриппа пойдет на спад к концу февраля и завершится в марте, так считает кандидат медицинских наук, эксперт медфака «Синергия» Евгений Машковский. Об этом он сообщил изданию URA.RU.

По мнению кандидата медицинских наук, предпосылок, что эпидемия продлится дольше, чем до марта, нет. Снижения заболеваемости ожидается к концу февральских праздников, потому что в это время снижается количество социальных контактов и вирус распространяется меньше.

«Обычно к концу февраля — началу марта эпидемия гриппа, заболеваемость гриппом постепенно идет на спад», — сказал Евгений Машковский.

По его словам, в этом году именно погода повлияла на скорость высокого распространения гриппа.

«В этом году из-за теплой зимы вирусы чувствуют себя более комфортно. Потому что при низких температурах они менее активны, а при температуре около нуля вируса лучше распространяются», — отмечает врач.

Более того Машковский посетовал на то, что люди стали меньше обращать внимания на меры профилактики по борьбе с гриппом. Также многим кажется, что при потеплении можно одеваться легче. Однако это приводит к переохлаждению и болезнь продолжает брать вверх.

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