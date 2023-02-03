ТОП-5 продуктов, которые выводят токсины из крови

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Полина Долгова
Полина Долгова 266

Свекла и чеснок способствуют детоксикации организма

ТОП-5 продуктов, которые выводят токсины из крови

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Roman Möbius

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Брокколи выводят из тела шлаки, которые провоцируют преждевременное старение. Что еще важно внедрять в рацион?

Состояние крови зависит от функционирования всего организма. Кровь должна быть «чистой», чтобы не возникало патологий. Врачи рекомендуют обратить внимание на свеклу, имбирь, чеснок, лимон и капуста, которые способствуют выведению токсинов и шлаков. Об этом сообщает «Российская газета».

Свекла способствует детоксикации организма. Это не только полезный, но и доступный продукт.

«Продукт содержат много питательных веществ, магний, железо, витамин С. Свекла полезна для кожи и волос, а также помогает снизить уровень холестерина в крови», — отмечают специалисты.

Кстати, свекла также повышает уровень гемоглобина, в ней высокое содержание не только железа, но и фолиевой кислоты, а также калия и клетчатки. Ее особенно полезно в сыром и запеченном виде.

Также медики выделили имбирь, лимон и чеснок. Последний в перечне продукт назван «идеальным продуктом для детоксикации».

«Чеснок обладает противовирусными, антибактериальными и антибиотическими свойствами, а также содержит аллицин, который помогает в производстве лейкоцитов», — комментирует эксперт.

Однако чеснок может навредить здоровью, в частности слизистой, если есть его в сыром виде или на пустой желудок. В большом количестве чеснок противопоказан тем, кто более язвой, панкреатитом, гастритом и желчнокаменной болезнью.

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Также специалисты поместили в список полезных продуктов для крови капусту, особенно — брокколи. В продукте есть вещество сульфорафан, которое не только помогает вывести из организма все лишнее, но и уничтожает вред от конечных продуктов гликирования. Последние провоцируют преждевременное старение. Капусту лучше есть в сыром виде, так как при термообработки, сульфорафан начинает разрушаться.

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