Какие женские имена сводят с ума мужчин?

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 688

Эзотерики рассказали, какие представительницы слабого пола привлекают внимание кавалеров звучанием своих имен.

Какие женские имена сводят с ума мужчин?

Фото: www.globallookpress.com

Отдельные женские имена воздействуют на подсознание мужчин и делают их обладательниц более привлекательными. В этом уверяют эзотерики. Благодаря удачному сочетанию звуков они притягивают к себе сильный пол. Так, специалисты заметили, что ухажерам кажутся симпатичнее дамы, в именах которых есть придающие женственность звуки «л», «м», «н».

Анна

Это красивое имя наделяет ее обладательницу способностью быть одновременно и сильной, и хрупкой женщиной. Анна может быть верной женой, хорошей хозяйкой и ответственной матерью, при этом она не теряет своего очарования.

Анжелика

Экзотичное имя создает образ загадочности и таинственности вокруг женщины-носительницы. Анжелика немного меланхолична и погружена внутрь себя, где скрыта целая Вселенная. Она умна, проницательна, не выставляет душу напоказ, чем интригует мужчин.

Елена

Обладательница этого имени — сильная женщина, которая предпочтет быть слабой рядом с мужчиной. А если слаб партнер, Елена возьмет на себя роль его матери. Она непредсказуема, заботлива и способна окружить близкого человека теплом.

Лилия

С юных лет носительница такого имени окружена вниманием противоположного пола. Оно делает девушку нежной и кокетливой, она в совершенстве владеет искусством флирта. Такая женщина наделена обаянием, внутренним оптимизмом, зарядом позитива, отменным чувством юмора.

Юлия

Дама с таким именем от природы привлекательна и изящна. Она серьезна, основательна, проницательна и справедлива. Интеллектуалка по натуре, она может поддержать любую беседу. Юлия может быть мягкой и при этом загадочной, умеет флиртовать, отчего часто окружена поклонниками.

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