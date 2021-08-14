Как день недели, в который родился человек, влияет на его судьбу и внешность

Не секрет, что характер и отличительные черты человека определяются по дате рождения. Но помимо знаков зодиака на это влияет и день недели, в который малыш появился на свет.

Понедельник

Не зря говорят, что понедельник — день тяжелый. Люди, родившиеся в этот день, обладают характером решительным, отличаются особым упрямством. Они не сахар для окружающих, так как в их жизни все зависит от настроения. Такие не терпят поучений и наставлений и любят козырнуть своими знаниями. Всегда стараются быть в центре внимания, лесть и похвалы для них жизненно необходимы. В деньгах скуповаты, не любят давать в долг, но и не спешат отдавать то, что взяли взаймы.

Вторник

Это настоящие фантазеры. Не гнушаются приврать для красного словца, очень любят спорить. Как и понедельничные люди не отличаются транжирством, скорее скупостью. Часто имеют смуглую кожу. Такие люди бывают невероятно храбры, часто могут стать опорой для друзей и близких. К старости, что примечательно, имеют неплохие шансы озолотиться.

Среда

Родившиеся в среду отличаются привлекательной внешностью. У них хороши и лица, и фигура. Кроме того, их отличает легкость характера. Такие люди часто становятся хорошими родителями и примерными супругами. Они настоящий пример верности, однако нередко бывают одиноки.

Четверг

Эта группа держится с достоинством. Также симпатичны, светлы лицом. Не любят занимать деньги, лучше предпочтут пережить непростые времена своими силами. Ценят уют и покой, становятся хорошими родителями. Как ни странно, очень влюбчивы. Всегда принимают гостей хлебосольно, у них дом — полная чаша. Склонны к выбору творческих профессий — среди людей четверга много писателей, поэтов, актеров и певцов.

Пятница

Не зря пятница считается днем веселья! Люди, появившиеся на свет в этот день, отличаются чувством юмора, любят пошутить, но очень боятся кого-то обидеть. Кроме того, они очень привлекательны — в их внешности четко прослеживаются аристократические черты. Свойственны им и манеры, пятничные люди умеют себя подать выгодно, держатся с достоинством. Романтические натуры, они часто связывают свою жизнь с творчеством. Умело подбирают наряды, ценят созерцание прекрасного — часто смотрят на небо и звезды, любят вести дневники.

Суббота

Такие люди бывают злобными и даже агрессивными. Их мало заботит мнение окружающих, поэтому говорят без обиняков то, что у них на уме. Бывают алчны, могут даже поживиться за чужой счет. Редко прислушиваются к советам, так как умнее всех считают именно себя. Отличаются стройностью и грацией.

Воскресенье

В этот день рождаются счастливчики. Эти люди талантливы, среди них часто встречаются хорошие руководители. Они очень нравятся окружающим, так как легко очаровывают и внушают доверие. Эти люди словно созданы, чтобы украшать собой несовершенный мир.

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