Рак молочной железы: кто из женщин в группе риска?

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28

Онколог Мяснянкин: женщинам недостаточно проходить УЗИ молочной железы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Hanschke; 5-tv.ru

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Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Медики предупреждают о важных нюансах в лечении и профилактики.

Рак является одной из основных причин смерти в мире. Уже на протяжении нескольких лет на опухоль груди приходится каждый восьмой случай рака в мире. Это самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. О том, кто может быть в группе риска и как предотвратить болезнь, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин.

«Медицина наука не точная, но в ней есть области, в которых с определенной долей вероятности мы можем сказать, возможны ли те или иные заболевания. В особенности, это касается онкологии груди — наследственного рака молочной железы», — говорит врач.

По его словам, на данный момент гены, которые могут передаваться по женской линии, уже хорошо изучены. Однако при риске возникновения онкологии, анамнез должен быть отягощен: рак молочной железы у бабушки, мамы, сестры.

«Таким пациентам необходимо определенным образом обследоваться, так как они составляют группу риска. Недостаточно выполнять только УЗИ молочной железы и томографию. Им нужно проходить раз в полгода МРТ молочных желез с внутривенным контрастированием», — объяснил Мяснинкин.

Также онколог добавил, что выявленная опухоль на самой ранней стадии дает практически стопроцентный результат положительного прогноза.

Ранее 5-tv.ru рассказал про ТОП-5 симптомов развития рака.

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