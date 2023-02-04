Онколог назвал ТОП-5 симптомов развития рака: у кого они есть

Боль, резкая потеря массы тела, стабильно высокая температура организма — значит ли это, что пора бежать к врачу?

Пять признаков, по которым можно определить, что сейчас самое время записаться на прием к онкологу. Он них рассказал врач-онколог Иван Карасев.

Боль

По его словам, первый и основный настораживающий симптом — болевые ощущения в теле, так как здоровое тело, очевидно, просто так не болит.

«Все болезни ЖКТ очень схожи по болевым ощущениям и симптомам. Чаще всего это боли, связанные с приемом пищи: голодные боли, ночные боли, спастические боли сразу после приема пищи, боль при глотании, боль спустя пару часов после приема пищи, опоясывающая боль», — пишет врач в своем Telegram-канале.

Резкая потеря веса

Насторожить должно резкое снижение массы тела, при условии, что рацион не изменился. Если за месяц при том же потреблении еды, как и раньше, человек сбросил пять-семь килограммов — это, возможно, паранеопластический синдром — проявление онкологии.

Температура

Не нужно брать в расчет кратковременное повышение температуры тела на фоне вирусного, простудного заболевания — это нормально. Однако, если повышенная температура сохраняется более недели без симптомов простуды, то это повод записаться к врачу, поясняет Карасев.

Инородное тело

Иногда, рассказывает врач, люди сами нащупывают «что-то странное» на своем теле.

«Например, какой-то „орешек“ в груди или увеличенный лимфоузел. Часто бывает, что люди нащупывают опухоль и через брюшную стенку. Так что если вы обнаружили что-то странное у себя, чего раньше точно не было и быть не должно — срочно к онкологу», — пишет он.

Цвет кожи

Если цвет кожи изменился и приобрел желтушность, или стал бледным, — это повод насторожиться и посетить врача. Землистый цвет лица может иметь под собой опухоль в кишечнике, а желтизна — сигнализировать об опухоли головки поджелудочной железы.

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