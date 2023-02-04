«Не перекармливать жалостью»: как поддержать человека с онкологией

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12

Психиатр Шуров: никогда нельзя обесценивать болезнь онкобольного человека

«Не перекармливать жалостью»: как поддержать человека с онкологией

Фото: www.globallookpress.com / Bastiaan Slabbers

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Четвертое февраля — Всемирный день борьбы с раком. Медики напоминают о важности профилактики заболевания.

Рак — страшный диагноз для любого человека. Но помимо того, что сам заболевший испытывает шок, его родственники боятся и переживают не меньше. О том, как правильно поддержать онкобольного пациента и его семью, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

По его словам, если человек столкнулся с этой болезнью, нужно не стесняться подключать антидепрессанты и психотерапию.

«Тут работает и гештальт-терапия и когнитивно-поведенческая. При онкологических центрах сейчас есть специальные психологи, которые работают именно с такими пациентами», — говорит врач.

Шуров также добавил, что от родственников пациента требуется максимальная адекватность: не поддаваться пессимистичным прогнозам врачей, помогать больному, поддерживать его.

«Со стороны родственников должно быть трезвое принятие этой болезни. Ни в коем случае нельзя обесценивать ее и не перекармливать близкого человека жалостью», — продолжает онколог.

Также Шуров рассказал, что существует несколько стадий принятия рака. Первая стадия — отрицание. В этот момент человек не верит, что это правдивый диагноз. Вторая стадия — гнев и ярость, когда больной отрицает, что он болен и говорит, что такого просто не может быть. Третья стадия — торг. Например, многие идут в церковь и «торгуются» с богом. Четвертая стадия принятия — депрессия. В этот момент человеку хуже всего. Происходит упадок сил и больному кажется, будто никакого выхода уже нет.

Врач добавил, что эти стадии проходят все и именно в этот период важно оказать своему близкому человеку поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из женщин в группе риска рака молочной железы.

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