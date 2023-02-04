Полсотни вариантов отражения китайской угрозы: в сети троллят США из-за «зонда-шпиона»

Случайно залетевший в американское воздушное пространство научный аэростат КНР вызвал международный скандал.

В сети стали появляться видео, высмеивающие замешательство Белого дома и Пентагона по поводу китайского научного зонда, который случайно залетел в воздушное пространство США и переполошил их правительственные структуры и население.

Так, один из пользователей всемирной паутины не поленился изобрести и записать на видео целых 50 способов уничтожения китайского «аэростата», который он представил в виде разноцветных надувных шариков.

В кадре мужчина с помощью ножей, лопаты, дрели, гвоздей и других острых инструментов ликвидирует «китайскую угрозу». Издевательский ролик адресован американскому Пентагону.

Странный шар был замечен три дня назад над Биллингсом, штат Монтана. По открытым источникам, именно в местных шахтах стоят на дежурстве межконтинентальные баллистические ракеты семейства «Минитмен».

Американские власти приняли меры, защитив секретную информацию, когда обнаружили аэростат. Представитель Пентагона заявил, что зонд принадлежит китайской стороне.

В КНР сначала опровергли заявления американцев, однако затем признали, что аэростат действительно прилетел из Китая. При этом Пекин поспешил успокоить Вашингтон, заявив, что это гражданский аппарат, используемый для научных исследований.

Однако панику в Белом доме было уже не остановить. По данным американских СМИ, госсекретарь Энтони Блинкен намерен отменить свой визит в Пекин, запланированный на ближайшее воскресенье, а в Пентагоне решают, стоит ли уничтожить китайский зонд, который теперь «слишком много знает».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения США и Китая накалились до предела, из-за нарушившего американское воздушное пространство китайского научного зонда.