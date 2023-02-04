Сделано в Китае? Что известно о воздушном шаре, парившем над Америкой

С развитием электроники разведка с помощью шаров может получить второе дыхание.

Отношения США и Китая накалились до предела. Издание Wall Street Journal сообщает сегодня, ссылаясь на источники в Белом доме, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается отменить свой визит в Пекин, запланированный на это воскресенье.

А все из-за воздушного шара, который парит над северными штатами Америки. Пентагон заявил, что шпионский аэростат прилетел прямиком из Китая. Станислав Григорьев выяснил подробности.

Гигантский шар шпион завис над США. Новость номер один на всех каналах. Репортеры в режиме нон-стоп опрашивают очевидцев.

«Я просто смотрел в окно и случайно заметил его краем глаза… Я сначала подумал, что это звезда, но это немного странно, потому что был яркий дневной свет, да и слишком оно большое по размеру, чтобы быть звездой!», — рассказал очевидец Чейз Доак.

По выражению американских военных экспертов, этот предмет величиной, как три автобуса. Летает незваный гость почти в стратосфере.

«По какой-то причине Пентагон решил не сбивать этот шар. Даже несмотря на то, что по их словам, он пролетает над — цитата — деликатной территорией. В этой зоне располагаются межконтинентальные баллистические ракеты. Тогда что это такое?», — рассказал политический обозреватель Такер Карлсон.

Шар был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. По открытым источникам, именно в местных шахтах стоят на дежурстве межконтинентальные баллистические ракеты семейства «Минитмен». Ими штаты пугали нас еще во времена Холодной войны.

Предполагаемая траектория, по мнению метеослужб, не оставляет сомнения — разведчик пожаловал из Китая. А вот это уже не просто новость — но и серьезная проблема для администрации Байдена.

«Почему мы не можем просто лопнуть эту ерунду и закончить на этом? Он, конечно, не представляет какой-то опасности, но мне кажется, это некое послание Пекина, потому что генеральный секретарь Блинкен должен встретиться со своим китайским коллегой, а шар пролетал как раз над ядерными стратегическими бункерами. Вряд ли это ошибка или случайность», — сказал Дэнни Дэвис, военный эксперт, лейтенант-полковник армии США.

Действительно, накануне как раз ожидали встречу высоких чиновников двух стран. Официально Китай не признал «авторство» шара. А специалисты ломают голову: зачем понадобилось использовать аэростат, когда есть военные спутники.

«В некоторых местах может потребоваться больше времени для наблюдения, и задерживаясь там дольше, они могут получить изображения с более высоким разрешением», — рассказал Джон Парачини, старший исследователь международной обороны.

Спутник пролетает над Землей на огромной скорости, в то время как китайский шар внимательно разглядывает каждую травинку внизу во всех ракурсах. Идея использовать воздушные зонды для разведки при этом очень стара.

Сбить такой шар непросто: его тонкая оболочка, как говорят эксперты, может быть невидима для радиолокаторов. С развитием электроники разведка с помощью шаров может получить второе дыхание. Сам блок НАТО давно уже испытывает и совершенствует подобную технику. Вот только привета от Китая никто не ожидал.