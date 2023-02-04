Пять человек могут находиться под завалами жилого дома в Донецке

Два снаряда ВСУ попали в жилые многоквартирные дома рано утром в субботу.

Под завалами жилого дома в Донецке извлекли тело мужчины. Сегодня, 4 февраля, ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому. Об этом сообщает МЧС ДНР (Донецкой народной республики).

Известно, что под завалами могут находиться еще пять человек. Спасатели все еще продолжают работать на месте. Трагедия произошла в Киевском районе, среди разрушений — два жилых дома по улицам Артема и Россини.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщили, что в течение суток ВСУ 27 раз обстреливали населенные пункты республики.

Минувшая ночь стала кошмаром и для жителей Горловки — крупнейшего населенного пункта ДНР. Пока мирные жители спали, не дремали украинские боевики — целились по самым многолюдным местам города, от некоторых строений остались только руины.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит на месте рухнувшего из-за обстрела рынка в Горловке.