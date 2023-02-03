На осколки: что происходит на месте рухнувшего из-за обстрела рынка в Горловке

От рынка остались одни руины, как и от уверенности местных в завтрашнем дне.

Минувшая ночь снова стала кошмаром для жителей Горловки — крупнейшего населенного пункта Донецкой народной республики (ДНР). Пока мирные жители спали, не дремали украинские боевики — целились по самым многолюдным местам города, от некоторых строений остались только руины.

К такому местным не привыкать — у многих руины остались не только от домов, но и от жизни вообще. Большинство не помнят, когда последние восемь лет нормально спали и радовались обычным житейским вещам. Солнце уже давно для них ярко не светит, а тишина вселяет не хорошее предчувствие — и оно не подводит.

Вот и эта ночь преподнесла очередной сюрприз. Снаряды, прилетевшие в город, почти ничего не оставили от центрального рынка. На его месте теперь стихийная свалка, в которой хозяева торговых точек пытаются отыскать хоть какие-то уцелевшие вещи. Но сделать это — все равно что увидеть иголку в стоге сена. Снова все разлетелось на осколки, и завтра все начинать сначала: как-то жить, на что-то и где-то искать в себе силы.

Ирина, ближайшего к рынку магазина, рассказывает, что боевики давно целились в рынок, он выдержал не один обстрел. Но, к сожалению, не в этот раз.

«Там все пострадало — у людей вообще ничего не осталось. Ни ларьков, ни товаров, ничего. Повредили все», — сожалеет она.

Ей бы самой разрыдаться — но слезы, видимо, пришлось спрятать глубоко и надолго. В критической ситуации ничего не остается, как взять себя в руки, хоть и чертовски тяжело. Она понимает, что сегодня досталось ее соседям, а завтра с лица Земли снаряды могут стереть ее магазин. Сегодня, к примеру здание, чудом уцелело. Почти. Пробитая крыша и стены — мелочи жизни по здешним меркам. И тем более по сравнению с человеческими жизнями. Лучшей новостью после сегодняшней бомбежки стала информация о том, что охранник ее магазинчика жив.

«Мне позвонили в районе 03:30 и сообщили, что к нам попал снаряд, я пришла в 8:00 на склад — у меня там дырка, тут дырка, крыши нет… Но тут был сторож, и он живой. Слава богу!» — радуется собеседница.

К счастью, в эту ночь повезло не только охраннику, но и всем, кто мог находиться в местах обстрела, а их было десять, по данным мэра Горловки Ивана Приходько. Пострадали не только рынок и магазин, но и крупный торговый дом «Донбасс», и другие общественные здания.

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