«Рекомендую, девочки!» — Лолита лично отремонтировала свой автомобиль

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Полина Долгова
Полина Долгова 19

Лолита лично отремонтировала свой автомобиль

«Рекомендую, девочки!» — Лолита лично отремонтировала свой автомобиль

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По возвращению из отпуска знаменитость обнаружила, что какой-то «нехороший человек» сильно поцарапал автомобиль.

Недавно Лолита Милявская вернулась из продолжительного отпуска и столкнулась с неприятностями. Кто-то поцарапал ее машину. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

«Какой-то, скажем так, нехороший человек сильно поцарапал мне машину», — рассказывает Милявская.

Так как Лолита всегда славилась неумолимой и сильной энергией. Она рассказала, что «починила» машину сама с помощью подручных средств.

«В ремонт я не поехала, а по совету соотечественников замазала повреждение лаком для ногтей. Очень рекомендую, девочки, пригодится!» —похвасталсь Лолита.

Инцидент не испортил хорошего настроения знаменитости. Ведь артистка вернулась из десятидневного отпуска, который для нее был роскошью, а до этого еще месяц Милявская провела дома в кругу близких. 

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«Теперь я счастлива вернуться к работе», — подытоживает звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита Милявская летала отдыхать в Болгарию, где у нее есть собственный дом. Милявская показывала поклонникам высокие горы, огромную территорию дома с беседками и бассейном. А также признавалась, что счастлива от возможности провести время в райском месте без необходимости соответствовать статусу и думать, как она сейчас выглядит.

 

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