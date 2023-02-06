Брутян предупредили о возможной измене Прилучного: «Желающих будет много»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Историк моды Васильев предупредил Брутян о возможной измене Прилучного

Брутян предупредили о возможной измене Прилучного: «Желающих будет много»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Звезда сериала «Мажор» относится к тому типажу мужчин, который надо постоянно соблазнять, считает Александр Васильев.

Актрисе Зепюр Брутян стоит внимательнее присматривать за своим супругом Павлом Прилучным, чтобы его не увела из семьи очередная пассия актера. Такой совет молодой жене звезды сериала «Мажор» дал историк моды Александр Васильев.

«Хочу дать Зепюр совет: берегите мужа, чтобы на следующих съемках его не увела из семьи другая молоденькая актриса. Желающих будет много», — сказал он в беседе с изданием 7Дней.ru.

Васильев отметил, что Прилучный относится к тому типажу мужчин, который надо постоянно соблазнять. Поэтому и его молодая супруга часто оголяется, чтобы поддерживать интерес актера к себе, уверен историк моды.

«Открытые плечи, голый животик, томный взгляд, она как будто говорит нам: „Ты же меня не упустишь, смотри, какая я потрясающая. Ты будешь полным идиотом, если пройдешь мимо“. Это обычный инструментарий соблазнительницы. И такой типаж женщины сейчас в моде», — охарактеризовал супругу Прилучного модный эксперт.

Васильев считает, что Брутян крепко «вцепилась» в супруга и всячески красуется перед ним, чтобы не дать остыть чувствам. По мнению историка моды, 26-летней актрисе выгодны отношения с Прилучным. Ведь женихи, способные выложить за свадьбу 15 миллионов рублей, «на улицах не валяются».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая жена Павла Прилучного засветила округлившийся живот.

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