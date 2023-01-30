Положение обязывает? Жена Павла Прилучного показалась с округлившимся «пузиком»

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 86

Жена Прилучного Зепюр Брутян появилась на сцене с округлившимся животом

Положение обязывает? Жена Павла Прилучного показалась с округлившимся «пузиком»

Фото: Instagram* / bugevuge

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Молодая актриса подогрела слухи о том, что в скором времени родит ребенка от звезды сериала «Мажор», которого многие считают неисправимым бабником.

Поклонники Павла Прилучного давно заподозрили, что его супруга Зепюр Брутян находится в положении. Скрыть округлившиеся формы ей не помогают даже свободные платья.

У «мажора» уже есть двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Павел Прилучный познакомил их со своей новой избранницей.

С Зепюр Брутян артист поженился спустя пару месяцев отношений. Девушка часто делится в своем микроблоге историями о том, как зародились их чувства. В недавнем признании она сообщила, что во время давних совместных съемок сказала Прилучному о своей любви к цветам. Спустя время, когда пара уже встречалась, возлюбленный буквально завалил ее квартиру букетами.

Не всех поклонников растрогали эти воспоминания: подписчики обвинили Павла Прилучного в том, что он ухлестывал за другими женщинами, будучи в браке.

Как пишет dni.ru, в окружении Павла Прилучного говорят, что он изменял своей бывшей супруге с двумя актрисами. Теперь подписчики переживают за возможную беременность Брутян.

К тому же в Telegram-каналах распространилось неожиданное фото молодой актрисы. Снимок сопровождают подписью — «армянская жена Павла Прилучного показала беременный животик». Девушка находилась на сцене в синем платье, которое лишь подчеркнуло округлившиеся формы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровениях еще одной подруги Прилучного. Актриса Мирослава Карпович рассказала, сталкивалась ли она с абьюзом со стороны «мажора».

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Положение обязывает? Жена Павла Прилучного показалась с округлившимся «пузиком»

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