Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

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Игорь Рязов
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По предварительной информации, исполнитель роли Терминатора не виноват в автомобильной аварии.

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Фото: www.globallookpress.com / Felix Hörhager

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Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого один человек был госпитализирован. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники и очевидцев.

Автомобильная авария произошла в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, исполнитель роли Терминатора ехал по дороге на своем внедорожнике. Внезапно перед ним оказалась женщина-велосипедист. Шварценеггер двигался не слишком быстро, однако все равно не успел затормозить. В итоге он сбил женщину.

Пострадавшая пожаловалась на боль, ее доставили в отделение неотложной помощи. Сейчас она в стабильном состоянии, подозрений на употребление алкоголя или наркотиков перед ДТП нет. Ожидается, что она быстро поправится.

Издание сообщает со ссылкой на источники в полиции, что претензий к Шварценеггеру никто не имеет. Он остался на месте аварии и сотрудничал с правоохранителями. Больше того, Арнольд взял у дамы велосипед и отвез в веломагазин, чтобы починить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агрессивный мужчина напал на Арнольда Шварцнеггера в ЮАР.

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