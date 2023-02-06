«Я во всеоружии!» — чем Саруханов удивил молодую жену

|
Полина Долгова
Полина Долгова 44

Певец Игорь Саруханов решил похудеть ради молодой жены

«Я во всеоружии!» — чем Саруханов удивил молодую жену

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец откровенно рассказал о своих подвигах ради любимой.

Ради седьмой жены певец и композитор Игорь Саруханов сменил стиль. Что же будет дальше? На какие жертвы и подвиги певец пошел ради любимой, сообщило издание 7Дней.ru.

«Я два раза ходил в фитнес, но я еще не ем! Не ем то, что нельзя. То, что вкусное. У меня уже меньше живота стало, нагибаюсь легко. Я во всеоружии!» — похвастался музыкант.

В конце января 66-летний композитор заявил, что снова женился. Новой избранницей оказалась дизайнер одежды Леся Садовская. Девушка моложе Саруханова почти на 30 лет. Познакомилась пара в интернете, когда певец искал себе личного стилиста. Если сравнить старые фотографии исполнителя и те, что певец публикует сейчас, то можно с уверенностью сказать — благодаря новой жене стал моднее.

После развода с шестой женой у пары закрутился служебный роман, который перерос в романтические отношения. Музыканта настолько сильно накрыли чувства, что он решил пойти в ЗАГС в седьмой раз, хотя ранее заявлял, что с него хватит.

Читайте также

«Не из-за новых грудей и ягодиц»: почему мужчины меняют женщин как перчатки

«Бывает такое, что „мама, я его люблю“. Только встретились, а она в него уже влюблена. У мальчишек то же самое бывает. Мне мама всю жизнь говорила: „А ты разглядел ее?“ Все надо разглядывать, и делать это должны и она, и он. Чтобы потом не было больно и обидно», — откровенничал Саруханов.

Образы для свадьбы подобрала Садовская. Для себя Леся выбрала обтягивающее платье-футляр с зазывающей открытой спинкой, а жениху подобрала элегантный синий костюм. Но «главное, чтобы костюмчик сидел», поэтому ради жены Саруханов сел на диету.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла женитьба Игоря Саруханова с Лесей Садовской.

-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
В России у всех осужденных и подозреваемых будут собирать ДНК
11:58
Разрушительное землетрясение в Турции унесло сотни жизней: хроника событий
11:48
«Я во всеоружии!» — чем Саруханов удивил молодую жену
11:35
Солдаты ВСУ боятся наступления российских военных и оставляют позиции
11:29
Путин подписал закон об отмене публикации о доходах депутатов без личных данных
11:25
В Калужской области на высоте 50 метров взорвался беспилотник

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
В питерской многоэтажке в Колпино нашли четыре гранаты и взрывчатку
"В Израиль ей отправлять не собираюсь": Киркоров обнаружил сокровище поспешно уехавшей Пугачевой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023