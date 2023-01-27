«Одна на миллион»: Игорь Саруханов тайно женился в седьмой раз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Игорь Саруханов тайно женился на дизайнере Лесе Садовской

«Одна на миллион»: Игорь Саруханов тайно женился в седьмой раз

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Музыкант отправился со своей спутницей в ЗАГС накануне Нового года. А после в узком семейно кругу отметил событие в ресторане.

Музыкант и певец Игорь Саруханов больше не одинок! Как сообщил в интервью aif.ru, он в седьмой раз женился. В ЗАГС с дизайнером Лесей Садовской он отправился в конце декабря 2022 года. Создавать резонанс вокруг своей персоны он не захотел, поэтому публике и не сообщил о приятном событии.

«Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный — не играет никакой роли. Самое главное, чтобы брак был прочным. Я так к этому отношусь», — заявил знаменитость.

Садовская последние годы одевала Саруханова на выступления и важные мероприятияСадовская последние годы одевала Саруханова на выступления и важные мероприятия. Фото: Instagram* / lesia_sadovskaya

Он рассказал, что с Садовской знаком не один год. Все это время именно она одевала его на все выступления и выходы в свет. Была ли это любовь с первого взгляда или музыкант присматривался — неизвестно. Но предложение он сделал в ноябре прошлого года. А уже 26 декабря пара узаконила отношения.

«Отметили в узком кругу в ресторане на Комсомольском проспекте, где мы живем. Глядя на свою красавицу-жену, я написал новый трек „Одна на миллион“, и его очень хорошо приняли», — добавил он.

К слову, до этого Саруханов был женат на цирковой акробатке Ольге Татаренко, археологе Нине, певице Анжеле, дизайнере Лене Ленской, актрисе Екатерине Голубевой и личном помощнике Татьяне Костычевой. В последнем браке певец впервые стал отцом!

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