Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ 

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Рита Миронова
Рита Миронова 115

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ 

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент РФ Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Подписанный указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Рашид Гумарович Нургалиев — генерал армии, кандидат экономических наук, Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ. Ранее был министром МВД России, с 22 мая 2012 года работал в Совете безопасности РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин продлил на год срок госслужбы своему представителю по экологии Иванову.

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