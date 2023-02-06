Под Чикаго живописно горит химический завод

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Полина Долгова
Полина Долгова 211

Завод по переработке химических веществ загорелся в районе Чикаго

Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; twitter / Sarah Jindra; Telegram / Insider Paper; 5-tv.ru

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Завод производил опасные химикаты, среди которых были свинцовые соединения и серная кислота.

Крупный пожар произошел на химическом заводе в округе Ла-Салл, штат Иллинойс, в окраине Чикаго. Предположительно произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местных правоохранителей.

Согласно этим данным, мощный взрыв произошел утром по местному времени. Пожар начался с грузового контейнера в непосредственной близости от предприятия. На месте взрыва работает аварийная бригада, местных жителей попросили оставаться в укрытиях из-за соображений безопасности.

По данным телеканала, завод принадлежит компании Carus, которая производит и продает химикаты и продукты для очистки воды, почвы и воздуха. Местная администрация уверяет, что после аварии всех сотрудников удалось безопасно эвакуировать, пострадавших в результате происшествия нет.

«В числе опасных химикатов на заводе были свинцовые соединения и серная кислота, входящие в состав антифризов», — сообщила директор агентства по чрезвычайным ситуациям штата Иллинойс Алисия Тейт-Надо.

Завод расположен примерно в 100 км к северо-западу от Чикаго. Население города — около восьми тысяч человек. В радиусе трех миль жителям рекомендовано носить маски.

Ранее 5-tv.ru показывал видео взрыва на химическом заводе в Китае.

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Под Чикаго живописно горит химический завод

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