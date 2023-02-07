Арестович: Украина рискует повторить «корейский сценарий»

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Игорь Рязов
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Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского отметил, что итоги спецоперации могут оказаться совсем не такими, какими их видят в Киеве.

Арестович: Украина рискует повторить «корейский сценарий»

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Его слова опубликовало издание «Страна.ua».

«Все может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад… Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», — поделился прогнозом Алексей Арестович.

Последние 70 лет Южная и Северная Кореи формально находятся в состоянии войны. Государства так и не подписали мирный договор, а только заключили перемирие. Полуостров между ними был разделен примерно на две равные части, а демилитаризованная зона идет вдоль 38-й параллели.

В начале января секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киеву якобы предлагают урегулирование по «корейскому сценарию». По его словам, предложения якобы исходят от российских дипломатов, а передают их через политиков из Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прежде назвал высказывания Данилова о «корейском сценарии» очередной «уткой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский назвал обстановку в Донбассе очень тяжелой для ВСУ.

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