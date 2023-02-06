Зеленский назвал обстановку в Донбассе очень тяжелой для ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстановку в Донбассе очень тяжелой

Зеленский назвал обстановку в Донбассе очень тяжелой для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины заявил, что намерен добиваться более внушительной военной помощи от западных стран.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень тяжелой ситуации в Донбассе, признал украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что намерен добиваться усиления военной поддержки со стороны западных стран. Также обещал принять меры для получения более значительного количества единиц боевой техники и иных вооружений из-за рубежа.

«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — сказал Зеленский в очередном видеообращении.

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович на днях заявил, что российская армия может полностью взять под контроль территорию Донбасса в течение двух-трех месяцев. По его мнению, ВСУ ждут «некоторые неприятности» в регионе. А Зеленский прежде подчеркивал, что его военные проявляют слабость на поле боя, полагая, что «они все на отдыхе».

Известный американский эксперт, экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге уже предрек Украине исчезновение с лица Земли. По его подсчетам, в стране осталось около 22 миллионов человек, огромное число граждан живут сейчас на территории других государств. Он также рассказал о потерях ВСУ. Офицер полагает, что за все время вооруженного конфликта, армия Незалежной потеряла 257 тысяч человек — об этом якобы сообщил главнокомандующий Валерий Залужный во время визита в США.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи Москвы после очередного обострения на границах с Украиной. ВСУ открыли огонь по мирному населению, ситуация угрожала гуманитарной катастрофой. Президент России Владимир Путин назвал целями армии обеспечение безопасности жителей Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему украинцы недовольны новым законом Зеленского для военнослужащих.

Тема:
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