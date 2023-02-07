Криминальных авторитетов задержали во время «сходки» в Мытищах

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 26

На сходку в один из городских ресторанов пришли свыше 50 человек, большинство из них — выходцы из Азербайджана.

Криминальных авторитетов задержали во время «сходки» в Мытищах

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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Крупную сходку криминальных авторитетов «накрыли» оперативники в подмосковных Мытищах. Как стало известно 5-tv.ru, многие из них были вооружены и имели при себе наркотики.

Массовое задержание произошло в одном из городских ресторанов, у которого группа подозреваемых назначила так называемую «стрелку». На нее съехались аж 52 криминальных авторитета и, видимо, как в лихие 90-е, им было что обсудить и что делить. А если бы дело дошло до самообороны — и чем сражаться: огнестрельное оружие, ножи — все это у гостей ресторана оказалось при себе, а в придачу — наркотики. Приехали же криминальные элементы на дорогих авто.

К счастью, «Бандитского Петербурга» на месте не случилось — правоохранители задержали гостей в самый разгар встречи и изъяли у них все, что нажито непосильным и, вероятно, нечестным трудом — автоматы, ружья, иномарки, холодное оружие и целых 18 комплектов ключей от автомобилей.

Самих же подозреваемых доставили в несколько отделов полиции Мытищ. Сейчас в отношении них проводится дальнейшее разбирательство. Предполагается, что все задержанные причастны к незаконному обороту оружия и наркотиков. Промышляли этим, по предварительным данным, в основном иностранцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в питерской многоэтажке в Колпино нашли четыре гранаты и взрывчатку.

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