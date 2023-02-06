В питерской многоэтажке в Колпино нашли четыре гранаты и взрывчатку

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17

Всех жителей дома эвакуировали, для обезвреживания взрывчатки прибыли специалисты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Четыре гранаты и тротил обнаружили в квартире жилого многоэтажного дома в Колпино в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, из многоквартирного здания эвакуировали 75 человек, в их числе оказалось 15 несовершеннолетних.

«Взрывотехники обезвредили четыре гранаты, их вывезли из дома на специальном транспорте», — сообщил источник.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, очевидец объясняет, что увидел бригаду скорой помощи, однако в карету никого не поместили, из нее вышли только врачи. В том числе были видны люди в специальных защитных костюмах.

В многоэтажном доме в Санкт-Петербурге обнаружили четыре гранаты и тротилВ многоэтажном доме в Санкт-Петербурге обнаружили четыре гранаты и тротил. Фото: 5-tv.ru

Позже ситуация прояснилась: отец и сын, проживающие в одной из квартир этого дома, повздорили. Из-за конфликта вызвали полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов проникли в жилище, то нашли взрывоопасные предметы — четыре гранаты и тротил. К ним сразу прибыло подкрепление в виде взрывотехников, они обезвредили взрывчатку.

По предварительной информации, сейф принадлежит сыну. Его мама знала о тайнике, однако о содержимом не догадывалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардия обнаружила арсенал оружия в подвале церкви в Бердянске.

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