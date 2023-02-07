Японии грозит будущее Украины из-за подчинения Штатам

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 54

Военный эксперт Сун Чжунпин: США намерены превратить Японию в азиатскую Украину для борьбы с КНР и РФ

Японии грозит будущее Украины из-за подчинения Штатам

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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За Первую и Вторую мировую войну государство показало политику силы. Сейчас продолжает в том же ключе, но под давление Вашингтона.

Япония в перспективе может повторить сценарий Украины, если окончательно станет марионеткой США. Этого не исключает журналист издания Global Times.

«Что касается того, повторится ли „украинская модель“ в Индо-Тихоокеанском регионе, ключ заключается в том, есть ли в Азии страна, готовая последовать примеру США, как Украина, играющая роль посредника для поддержания гегемонии США и сдерживания Китая», — говорит он.

Обозреватель уверен, что Япония — особый случай среди всех азиатских стран. По его словам, как в Первой мировой, так и во Второй, это страна выступала за политику силы, от ее агрессии пострадали многие страны. Сегодня же государство ко всему прочему причисляет себя к западным и четко придерживается стратегии США. В том числе, в части отношений с Китаем, с которым сохраняется и геополитическая напряженность, и исторический конфликт. Все это тем более на руку Штатам.

«Всем этим в полной мере воспользуется Вашингтон. Япония может стать „украинской Азией“, если продолжит следовать стратегии США по тесному сдерживанию Китая», — полагает журналист.

По его мнению, претворить план в действие США планируют за счет увеличения участников соглашения «НАТО плюс». Эту стратегию можно рассматривать как стратегию «осьминога». Однако сам блок, скорее всего, не будет напрямую заниматься делами в Индо-Тихоокеанском регионе, полагает автор статьи.

Сегодня в этой натовской связке, напоминает он, уже Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Дело осталось за Индией.

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