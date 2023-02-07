Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 815

Олимпийский чемпион лишился части ноги из-за некроза тканей. При этом вторую ногу врачам удалось спасти.

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Фигурист Роман Костомаров перенес операцию: из-за гангрены ему пришлось удалить стопу. Также врачи «зачистили» пораженные ткани на другой стопе, но ее удалось спасти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Фигурист попал в больницу еще 10 января в тяжелом состоянии и его подключили к аппарату ЭКМО. После у спортсмена начались проблемы с кровообращением, которые и спровоцировали возникновение гангрены.

По информации источника, операцию пришлось проводить сразу на двух ногах. На одной удалось удалить пораженные ткани на пятке и другой части стопы, а на второй ноге некроз оказался серьезнее, поэтому врачи приняли решение об ампутации.

После проведенной операции у Костомарова немного поднялась температура, однако он находится под постоянным наблюдением врачей: у него берут анализы и ставят капельницы. Также фигурист уже находится в сознании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к лечению 45-летнего Романа Костомарова подключились немцкие специалисты.

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