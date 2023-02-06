Решение не принято: Костомаров проходит обследование перед возможной ампутацией

У олимпийского чемпиона образовалась гангрена на части стопы из-за нарушенного кровообращения. Если некроз заденет другие ткани, то это приведет к более серьезным последствиям.

Фигурист Роман Костомаров по-прежнему остается в больнице под наблюдением врачей. По информации источника 5-tv.ru, специалисты обсуждают дальнейший план действий. Не исключено, что из-за отмирания тканей спортсмену может грозить ампутация части ноги.

Медики уже провели собрание, однако какое-либо решение по поводу операции еще не принято. Чтобы уточнить состояние фигуриста, ему провели УЗИ сосудов, а также взяли кровь для анализа.

По словам источника, гангреной оказалось поражено начало стопы, в частности пальцы ног. При этом, если у пациентов некроз охватывает еще больше тканей, то это может грозить ампутацией части ноги до колена.

Также, по данным 5-tv.ru, к консультациям подключили врачей из Германии. Иностранные специалисты получают результаты обследований дистанционно и дают свои рекомендации по лечению. Не исключено, что в дальнейшем Костомаров продолжит лечение в Германии.

Олимпийский чемпион по танцам на льду попал в больницу 10 января в тяжелом состоянии. У него диагностировали пневмонию. Позже состояние усугубилось сепсисом в легких. Как сообщал, 5-tv.ru спортсмена периодически подключают к аппарату ИВЛ.