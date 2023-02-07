Россиянин погиб в результате землетрясения в Турции

Во время землетрясения в Турции умер один российский гражданин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя турецких экстренных служб.

«Подтверждена информация о гибели мужчины из России во время землетрясения в Турции», — отметил собеседник агентства.

Личность погибшего устанавливается. Российские дипломатические ведомства данную информацию пока не подтвердили.

Сообщается, что общее число жертв от сильнейших передвижений земной коры насчитывается в 3 381 человек, 20 436 пострадавших и разрушены 5 775 зданий. Большое количество людей лишились жилья и рабочих мест.

Вчера ночью на юго-западе Турции, недалеко от границы с Сирией началось землетрясение магнитудой 7,8. Очаг залегал на глубине десяти километров. Все высокие здания, расположенные в пределах зоны земляных вибраций, складывались как карточные домики. Моментально стали появляться сообщения о погибших, сначала было сотни жертв, потом число выросло до тысячи, а сегодня переступило предел в три тысячи смертей.

При этом не только Турция и Сирия пострадали от мощного стихийного бедствия. Вся Западная Азия буквально «вздрогнула» от разрушительной волны под землей. Жители Израиля стали уезжать из своих квартир из-за жуткой тряски, в домах Батуми люстры «ходили ходуном» и тряслись стены, а небольшой процент населения Абхазии и Армении временно уехали из многоэтажек.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий землетрясения в Турции.