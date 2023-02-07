Россиянин погиб в результате землетрясения в Турции

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 656

Вся Западная Азия буквально «вздрогнула» от разрушительной волны под землей.

Россиянин погиб в результате землетрясения в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy

Читайте нас в: Дзен Новости

Во время землетрясения в Турции умер один российский гражданин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя турецких экстренных служб.

«Подтверждена информация о гибели мужчины из России во время землетрясения в Турции», — отметил собеседник агентства.

Личность погибшего устанавливается. Российские дипломатические ведомства данную информацию пока не подтвердили.

Сообщается, что общее число жертв от сильнейших передвижений земной коры насчитывается в 3 381 человек, 20 436 пострадавших и разрушены 5 775 зданий. Большое количество людей лишились жилья и рабочих мест.

Вчера ночью на юго-западе Турции, недалеко от границы с Сирией началось землетрясение магнитудой 7,8. Очаг залегал на глубине десяти километров. Все высокие здания, расположенные в пределах зоны земляных вибраций, складывались как карточные домики. Моментально стали появляться сообщения о погибших, сначала было сотни жертв, потом число выросло до тысячи, а сегодня переступило предел в три тысячи смертей.

При этом не только Турция и Сирия пострадали от мощного стихийного бедствия. Вся Западная Азия буквально «вздрогнула» от разрушительной волны под землей. Жители Израиля стали уезжать из своих квартир из-за жуткой тряски, в домах Батуми люстры «ходили ходуном» и тряслись стены, а небольшой процент населения Абхазии и Армении временно уехали из многоэтажек.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий землетрясения в Турции.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине
13:51
В Великобритании разгорелся скандал из-за поставок оружия на Украину
13:40
«На 100% точно нет»: сможет ли Костомаров вернуться на лед после ампутации стопы
13:34
Звезда «Улиц разбитых фонарей» попался на крупной партии наркотиков
13:21
«Хорошие сигналы»: российские войска продолжают освобождение Марьинки
13:02
«Я его лайкнула первой»: Виктория Дайнеко рассекретила отношения с геологом

Сейчас читают

Оперировали обе ноги: почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023