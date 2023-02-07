Люди в панике: ; жуткие кадры последствий землетрясения в Турции

Главная новость минувшего дня и, видимо, всей недели — землетрясение в Турции, а также в Сирии. Его магнитуда составила почти восемь. Разбор завалов не прекращается ни на минуту. Общее число погибших уже подбирается к трем тысячам человек.

Большая часть жертв - в турецких городах на юго-востоке страны. Именно они приняли на себя основной удар. Им, можно сказать, еще повезло, если такое понятие в данном случае вообще применимо, что эпицентр залегал там, где нет мегаполисов вроде Анкары.

Но зато есть города, население которых на момент катастрофы приближалось к нескольким сотням тысяч жителей. Это Караманмараш, Хатай, Газиантеп и Диярбакыр. В Турции объявлен семидневный траур. Хронология ужаса и вся последняя информация - в репортаже корреспондентов «Известий» Аллы Гирай и Анны Воропай.

Эта девочка сама выползла из-под завалов. Судя по видео, у нее лишь небольшая ссадина на лице. Неизвестно, сколько она просидела вот так — в легкой кофте и тонких колготках. Как и этот стойкий мальчик, на вид которому около трех лет. Он чудом выжил без теплой одежды и помощи взрослых. Не заплакал даже когда его наконец нашли и встретили аплодисментами.

Вот еще одна уцелевшая девочка. После спасения она первым делом попросила солдата отыскать ее семью. Именно такие видео с детьми дают выжившим надежду — их близких еще удастся найти. Кроме ранений, у пострадавших сильное переохлаждение — весь день на юго-востоке Турции идет снег с дождем. Чтобы помощь пришла быстрее, замурованные под завалами люди шлют видео родственникам или публикуют в соцсетях вместе с геотегом. Разбирать завалы спасителям помогают местные жители — надеются найти своих родных.

Это снято при выезде из Малатье — водитель покидал зону бедствия, параллельно снимая, как рядом с ним падает здание. В городе Диярбакыр дом развалился во время прямого эфира. Когда рядом разбирали завалы. Грудами бетона стали и многоэтажки по всему северу Сирии. Разрушения — катастрофические. Сейсмологи не исключают, что подземные колебания могут повториться.

«Почти все слабые здания, высотные здания и здания старого образца, построенные на гнилом грунте, были повреждены. По этой причине наши граждане должны быть очень осторожны и не заходить в свои дома, так как эти повторные толчки будут продолжаться как минимум шесть месяцев, а могут и год», — рассказал доцент кафедры геофизической инженерии Мустафа Токер.

В последний раз такое же сильное землетрясение в Турции произошло в 1999 году. Тогда погибли 17 тысяч человек, травмы получили 44 тысячи. Сейчас, только по предварительным данным, жертвами землетрясения стали 2, 9 тысячи человек.

Подземные толчки продолжались весь день. После основного землетрясения зафиксировали еще 130 афтершоков. Некоторые из них по силе были сравнимы с первым ударом.

«Мы мобилизовали все силы и средства. Спасательные работы продолжаются непрерывно С момента первого удара мы в Анкаре внимательно следим за происходящим, направляем в пострадавшие районы поисково-спасательные группы, необходимое оборудование и гуманитарную помощь», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Тысячи человек сейчас лишились своих домов — ближайшую ночь они проведут в палатках. Но даже в те дома, которые уцелели — люди заходить боятся.

«Многие из тех, кого сейчас ищут под завалами, просто-напросто не успели выбежать из дома. Разрушений очень много», — сказала корреспондент «Известий» Алла Гирай.

Весь ужас, который испытывают люди, передал в обращении бывший футболист национальной сборной Турции Гекхан Зан.

«Я вас умоляю. Хатай в очень плохом положении. Никакой помощи: нет воды, никто никому не может дозвониться. Мы пытаемся что-то сделать своими силами», — сказал он.

Помощь в ликвидации последствий землетрясения Анкаре и Дамаску предложили более 45 стран, в том числе и Россия. Для гуманитарных миссий организовали специальный воздушный коридор. Многие дороги стали непроходимы из-за гигантских трещин. Спасательная операция будет идти всю ночь. Во время которой температура может упасть до минус восьми.