Как бабушка на даче: стилист «разнесла» образы актрисы Марины Зудиной

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 97

Стилист Зверева рассказала о главных ошибках Марины Зудиной при выборе нарядов

Как бабушка на даче: стилист «разнесла» образы актрисы Марины Зудиной

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда кинокартин «Волк» и «Есенин» блистает на ковровых дорожках, но в обычной жизни ее наряды малопривлекательны. Что же мешает артистке выглядеть более эффектно?

Народная артистка РФ Марина Зудина зачастую играет роли успешных и роскошных женщин. Однако вне съемочной площадки 57-летняя актриса выглядит не так эффектно. Причина заключается в неудачном подборе одежды, считает персональный стилист Юлия Зверева.

По мнению модного эксперта, Марина Зудина продемонстрировала всю свою красоту на недавней кинопремии «Золотой орел». Актриса появилась в шикарном облегающем платье из черного бархата с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивало ее фигуру. При этом она дополнила образ полупрозрачной накидкой. По мнению Зверевой, образ стал по-настоящему стильным и современным.

Специалист обратила внимание, что за пределами красной дорожки Зудина не пользуется услугами профессионального стилиста и допускает обидные ошибки. 

«Я бы посоветовала избавиться от больших и ярких принтов. И джинсы — они будто путешествуют вместе с ней из нулевых. Устарелые модели, неактуальные потертости, стразы, декоративные отделки — все это отголоски прошлых десятилетий. Сарафаны в цветочек, шляпы со свисающими полями, платья с тюлевым кружевом — вещи, которые способны из любой девушки сделать „бабушку на даче“», — цитирует Юлию Звереву Passion.ru.

Модный эксперт разобрала еще один не самый удачный образ кинозвезды. Актриса попыталась скомбинировать красный костюм с леопардовым топом и синим пальто. По мнению Юлии Зверевой, из-за такого броского наряда внешность актрисы «потерялась». К тому же такая одежда придала ей вульгарности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звезд отечественной эстрады подсел на так называемые уколы красоты.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:31
Оползни на юге Перу унесли десятки жизней
12:22
WP: в конгрессе США выступили за передачу России части Украины
12:12
Родившая Орлова «призналась» в постановочном фото с дочерью
12:00
США показали кадры перевозки танков Bradley, которые передадут Украине
11:47
Как бабушка на даче: стилист «разнесла» образы актрисы Марины Зудиной
11:36
Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских сил в направлении Северска

Сейчас читают

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Убрали стопу: почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023