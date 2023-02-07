Как бабушка на даче: стилист «разнесла» образы актрисы Марины Зудиной

Звезда кинокартин «Волк» и «Есенин» блистает на ковровых дорожках, но в обычной жизни ее наряды малопривлекательны. Что же мешает артистке выглядеть более эффектно?

Народная артистка РФ Марина Зудина зачастую играет роли успешных и роскошных женщин. Однако вне съемочной площадки 57-летняя актриса выглядит не так эффектно. Причина заключается в неудачном подборе одежды, считает персональный стилист Юлия Зверева.

По мнению модного эксперта, Марина Зудина продемонстрировала всю свою красоту на недавней кинопремии «Золотой орел». Актриса появилась в шикарном облегающем платье из черного бархата с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивало ее фигуру. При этом она дополнила образ полупрозрачной накидкой. По мнению Зверевой, образ стал по-настоящему стильным и современным.

Специалист обратила внимание, что за пределами красной дорожки Зудина не пользуется услугами профессионального стилиста и допускает обидные ошибки.

«Я бы посоветовала избавиться от больших и ярких принтов. И джинсы — они будто путешествуют вместе с ней из нулевых. Устарелые модели, неактуальные потертости, стразы, декоративные отделки — все это отголоски прошлых десятилетий. Сарафаны в цветочек, шляпы со свисающими полями, платья с тюлевым кружевом — вещи, которые способны из любой девушки сделать „бабушку на даче“», — цитирует Юлию Звереву Passion.ru.

Модный эксперт разобрала еще один не самый удачный образ кинозвезды. Актриса попыталась скомбинировать красный костюм с леопардовым топом и синим пальто. По мнению Юлии Зверевой, из-за такого броского наряда внешность актрисы «потерялась». К тому же такая одежда придала ей вульгарности.

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