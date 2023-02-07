В Великобритании разгорелся скандал из-за поставок оружия на Украину

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Рита Миронова
Рита Миронова 23

Daily Mail: в Великобритании разгорелся скандал после отказа Сунака увеличить расходы на оборону

В Великобритании разгорелся скандал из-за поставок оружия на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Жители страны бунтуют — Британия стала слабее из-за поставок оружия украинской армии.

Британцы раскритиковали премьер-министра Риши Сунака за отказ увеличить расходы на оборону страны. Об этом пишет Daily Mail.

По мнению автора статьи, ситуация на Украине разожгла конфликт в Великобритании. В частности, разногласия в стране вызвало решение премьер-министра.

«Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина», — пишет издание.

По мнению автора, Великобритания стала слабее из-за поставок оружия Украине. А председатель спецкомитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд считает, что в Британии ухудшилась ситуация с обороной, возросла необходимость пополнять запасы оружия и увеличились требования к солдатам.

Сам Риши Сунак не комментирует сложившуюся сложную ситуацию, из-за чего участились обвинения в том, что королевство перестало быть боевой силой первого уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина.

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