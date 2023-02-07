«На 100% точно нет»: сможет ли Костомаров вернуться на лед после ампутации стопы

Паралимпийцы доказывают, что инвалидность не преграда для спорта. К тому же, современные технологии не стоят на месте.

Эксперт оценил шансы российского фигуриста Романа Костомарова вернуться на лед после ампутации стопы. Накануне олимпийский чемпион вышел из комы, однако возникшие проблемы с кровообращением спровоцировали развитие гангрены, и врачам пришлось «зачистить» пораженные ткани.

В беседе с 5-tv.ru инженер и робототехник Илья Чех рассказал про существующие виды протезирования и объяснил, могут ли они сделать возможным возвращение спортсмена к профессии. Специалист отметил, что не встречал кейсов замещения конечностей у фигуристов, однако отрасль способна помочь любому случаю.

«Как-то кататься можно будет, но без сложных элементов, однозначно. Если это только стопы, то в какой-то мере это можно вернуть, но на 100% точно нет», — считает эксперт.

По словам Чеха, обычно на стопы устанавливают пассивные протезы. Они гибкие и мягкие, со специальной пяткой, сохраняющей устойчивость. Также встречаются бионические образцы, но их используют реже из-за сложности функционала. С точки зрения обычной ходьбы они не дают преимуществ, но как быть, если речь идет про спортсмена?

«Там есть специальная модификация для бега, они более упругие и в большем диапазоне вращаются. Бег, мне кажется, попроще, чем фигурное катание, но поэкспериментировать, я думаю, можно будет», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО.