Оперировали обе ноги: почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова прооперировали — врачи ампутировали стопу.

Почему медикам не удалось спасти ногу и чем опасна гангрена, эксклюзивно 5-tv.ru пояснили специалисты.

Почему Роману Костомарову ампутировали стопу

Врачам пришлось удалить часть нижней конечности спортсмена.

«Оперировали обе ноги, с одной убрали некроз на пятках, с другой — ампутировали голеностоп, так как та нога больше пострадала», — рассказал источник 5-tv.ru.

На данный момент проводятся перевязки. Спортсмен находится под капельницами. В ночь после хирургического вмешательства у него был скачок температуры. Медики каждый час проверяют его состояние. Пока сложно давать какие-то прогнозы, поскольку при развитии некроза тканей сохраняется опасность дальнейшего прогрессирования гангрены.

Более двух недель Олимпийский чемпион был в тяжелом состоянии. Его госпитализировали 10 января с болями в груди. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Позже в легких развился сепсис и двусторонний гидроторакс (скопление жидкости в плевральных полостях).

Костомарова ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом.

Специалисты отказывались от прогнозов, но за время нахождения в коме в организме спортсмена произошли серьезные осложнения: сепсис, аритмия. 24 января Костомарова удалось стабилизировать. Его вывели из медикаментозной комы, он остается подключенным к ИВЛ.

После ЭКМО у фигуриста развились проблемы с кровообращением. В нижней конечности начался некроз. Обследование выявило наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени. По данным источника, гангрена затронула пальцы и пятку, но при распространении некроза, Костомарову грозит ампутация ноги по колено.

Спортсмену провели УЗИ сосудов нижних конечностей, лабораторную диагностику крови. На основе полученных данных консилиум врачей примет решение по поводу ампутации.

Что такое гангрена

Гангрена — это омертвление живых тканей, как внутренних органов (легкие, желчный пузырь, кишечник), так и отдельных участков тела (верхние и нижние конечности) из-за нарушения кровоснабжения. Разрушение гемоглобина и образование сульфида железа приводят к посинению или даже появлению темно-коричневых, черных пятен.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Патология «заявляет» о себе болями в зоне поражения. Постепенно угасает чувствительность этого места и визуально проявляются характерные изменения. Различают сухую и влажную гангрену.

Почему гангрена развивается после ковида и пневмонии

Коронавирусная инфекция вызывает не только пневмонию. Она затрагивает сосудистую систему всего организма. Под ударом оказываются все жизненно важные органы. В них может в любой момент может начаться гангрена.

Когда произошло развитие ковидной пандемии, то количество таких ампутаций увеличилось в мире. Один из характерных признаков этого заболевания — нарастание отека внутренней выстилки сосудов — интимы. Отек нарастает, следовательно, просвет всех сосудов любого «калибра» уменьшается. Чаще всего происходит поражение именно микрокапилляров — микрокапиллярной сети».

Подобная клиническая картина имеет крайне опасные последствия. В капиллярах по мере сужения просвета элементы крови проходят по очереди. Если в крупных сосудах они «несутся» в потоке, то ближе к периферии выстраиваются в цепочку. Клетки крови проходят по микротоннелю в одном направлении и строго по одному. По мере увеличения воспалительного отека просвет микрокапиллярного сосуда уменьшается. Постепенно поток прекращает движение.

Из-за этой остановки форменных элементов кровь дальше не поступает в конкретный регион. Возникает ишемический синдром, который постепенно перерастает в гангрену — это некроз, омертвение. Чаще всего такое омертвение начинается с пальцев стоп, чуть реже — на руках. Такого рода патологическое состояние также угрожает инфарктами миокарда, инсультами или инфарктами головного мозга, рассказал сосудистый хирург Владимир Хорошев в эксклюзивной беседе 5-tv.ru.

Кроме того, некоторые пациенты после COVID-19 сталкиваются с воспалением мышц и суставов. Причина кроется в аутоиммунных реакциях организма. Врачи установили, что воспаления, повреждения нервов и кровяные сгустки вызваны атакой организма на самого себя.

Кто находится в группе риска по гангрене

Подобные ситуации встречаются у 0,3 — 0,5% людей, перенесших коронавирус. Как правило, гангрена настигает курильщиков со стажем, пациентов, страдающих сахарным диабетом и имеющих атеросклеротическое поражение конечностей.

Предрасположенность к тромбозам и гангрене есть у людей с аутоиммунными заболеваниями, в том числе не диагностированными, о которых человек не догадывается. В таких случаях первым проявлением болезни как раз и может стать гангрена.

Как долго сохраняется риск гангрены после ковида

Опасность существует, пока человека беспокоят постковидные осложнения. У многих людей лонгковид продолжается год и более. Любые тревожные симптомы после перенесенной инфекции «говорят» о том, что в организме воспалительный процесс сохраняется, как и риск возможного образования тромбов.

Лечение гангрены

Терапия проводится в условиях стационара и включает в себя комплекс мероприятий. При некрозе, появившимся после воздействия химических и механических факторов (размозжение конечности, ожоги, обморожения) пациента направляют к травматологам — ортопедам.

Гангреной конечностей при сахарном диабете занимаются хирурги, гангреной легкого — торакальные хирурги, гангреной на фоне сосудистой патологии — сосудистые хирурги.

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При гангрене, развившейся вследствие поражения сосудов, одной из важнейших задач является восстановление кровообращения в еще жизнеспособных тканях. При тромбозах назначают тромболитические препараты. В случае необходимости выполняют оперативные вмешательства на артериях.

Тактика местного лечения зависит от вида гангрены. При сухой гангрене на начальных этапах проводится консервативная терапия. После формирования демаркационного вала и мумификации некротизированного участка выполняется ампутация. Уровень ампутации выбирается так, чтобы максимально сохранить функцию конечности и при этом обеспечить благоприятные условия для заживления культи.

При влажной гангрене показано немедленное иссечение некроза в пределах здоровых тканей. Ампутация производится в экстренном порядке. При гангрене внутренних органов проводится экстренное оперативное вмешательство для удаления пораженного органа.

Прогноз и профилактика

Сохранить пораженный участок при сухой гангрене не удастся, но прогноз для жизни остается благоприятным.

При влажной гангрене все зависит от распространенности поражения и наличия осложнений. Процедуры по профилактике гангрены включают в себя раннюю диагностику и своевременное лечение заболеваний, которые могут стать вызвать некроз. При травмах проводится предупреждение повторного инфицирования, принимаются меры по улучшению кровоснабжения пораженного участка.