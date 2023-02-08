Журова рассказала, почему супруга Костомарова не хочет общаться с прессой

Журова отметила, что полностью понимает позицию Оксану Домнину.

Супруга фигуриста Романа Костомарова — Оксана Домнина — дистанцировалась от общения с журналистами, поскольку ей, вероятно, надоели сплетни вокруг мужа. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я понимаю, что Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. <…> Понимаю Оксану. Она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история», — заявила Журова в беседе с изданием Газета.ру.

Фигуристу стало плохо в новогодние праздники. 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом. После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая показана для насыщения крови кислородом.

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать стопу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким было последнее выступление Костомарова перед госпитализацией.