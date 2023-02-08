Журова рассказала, почему супруга Костомарова не хочет общаться с прессой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Депутат Госдумы Журова объяснила, почему супруга Костомарова не хочет общаться со СМИ

Журова рассказала, почему супруга Костомарова не хочет общаться с прессой

Фото: Шеметов Максим / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Журова отметила, что полностью понимает позицию Оксану Домнину.

Супруга фигуриста Романа Костомарова — Оксана Домнина — дистанцировалась от общения с журналистами, поскольку ей, вероятно, надоели сплетни вокруг мужа. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я понимаю, что Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. <…> Понимаю Оксану. Она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история», — заявила Журова в беседе с изданием Газета.ру.

Фигуристу стало плохо в новогодние праздники. 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом. После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая показана для насыщения крови кислородом.

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать стопу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким было последнее выступление Костомарова перед госпитализацией.

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Журова рассказала, почему супруга Костомарова не хочет общаться с прессой

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