Украинская энергосистема распадается на части

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Чтобы избежать полного коллапса энергетической инфраструктуры, Незалежной предлагают создание автономных энергосистем, однако эксперты против.

Украинская энергосистема распадается на части

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Последствия ракетных ударов вынуждают киевский режим дробить единую энергосистему на десятки отдельных, иначе недельные блэкауты в Одессе — это лишь начало того, что может произойти по всей стране. Но это может быть лишь временным выходом, пишет EADaily со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что электростанции распределены по Украине неравномерно, а ракетные удары наносились в том числе по узловым высоковольтным подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему в единое целое. При этом в январе в крупнейшей компании энергетической отрасли Украины ДТЭК заявили, что для ремонта подстанций из-за границы поступило только 10—15% необходимого оборудования.

Кроме того, то оборудование, которое было несколько раз повреждено и отремонтировано, также исчерпало технический ресурс. Поэтому последствия ракетных атак сказываются не только непосредственно во время попаданий, но и какое-то время после этого.

К примеру, в Одессе, где после технологической аварии на подстанции без электроэнергии сразу остались 500 тысяч человек, остальные получают электроэнергию два часа через восемь. В связи с этим власти города начали завозить в город мощные генераторы и вести переговоры с Турцией о срочном привлечении судов-электростанций.

Создание подобных автономных энергосистем — не единичный случай, а стратегия, которую хотят использовать по предложению западных специалистов по всей Украине, отмечает издание.

Суть идеи в том, чтобы вместо десяти блоков больших ТЭС по 200-300 МВт и двух-трех блоков АЭС на два-три ГВт построить пять-шесть тысяч маленьких электростанций.

Однако реализовать такой сценарий маловероятно в силу дороговизны и неизбежных проблем с распределением, обслуживанием и наличием резервных мощностей на время ремонта, считают эксперты. По их мнению, раздробление не принесет качественных изменений украинской энергосистеме, а лишь даст заработать собственникам малых электростанций, так как производство электроэнергии при такой системе будет обходиться на 50—60% дороже.

Эксперты в один голос утверждают, что наилучший вариант — это восстановление единой энергосистемы Украины. Однако даже без учета новых ударов он крайне затратный, длительный и технически сложный. Например, трансформаторы для узловых подстанций и подстанций электростанций выпускали на Запорожском трансформаторном заводе, по которому в декабре был нанесен удар.

Большинство же трансформаторов, которые производят в Китае, Индии, Японии, Южная Корее, Нидерландах, Испании и Турции, не совместимы с украинской «советской» энергосистемой. Подходящее оборудование можно найти только в Восточной Европе, в бывших странах Варшавского договора.

Как пишет The Foreign Affairs, Украине прямо сейчас необходимы 55 автотрансформаторов, однако выделенных США и ЕС 300 миллионов долларов на них не хватит. Не говоря о том, что срок изготовления оборудования может достигать года и более.

В связи с этим американское издание предлагает искать оборудование в Европе и создавать ремонтные мастерские за пределами Украины. В ином случае страну ждет полный коллапс энергосистемы, который повлечет за собой «эпидемии, голод, массовую миграцию, обвалы плотин и даже военное поражение».

В свою очередь траты западных партнеров на поддержку Незалежной резко возрастут, а ведь они и так уже израсходовали на эти цели более 100 миллиардов долларов, пишет американское издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Укрэнерго» заявили о беспрецедентном уровне повреждений энергетической инфраструктуры Украины.

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