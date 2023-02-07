Пришлось карабкаться на коленях: Кристина Асмус исполнила давнюю мечту в Египте

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 31

Звезда отечественного театра и кино очень хотела увидеть одно из семи чудес света, но это оказалось гораздо сложение, чем ожидала актриса.

Пришлось карабкаться на коленях: Кристина Асмус исполнила давнюю мечту в Египте

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Российская актриса Кристина Асмус отправилась на отдых в Египет и не смогла устоять перед посещением пирамиды Хеопса. Девушка призналась, что 14 лет мечтала оказаться внутри памятника архитектурного искусства Древнего Египта. Однако как оказалось, исполнение заветного желания оказалось для нее невыносимым.

Как пишет dni.ru, Асмус рассказала подписчикам, что оказавшись внутри пирамиды, ей было практически нечем дышать из-за духоты, а на некоторых участках актрисе и вовсе пришлось ползти на коленях.

«Внутри пирамиды ты карабкаешься почти на коленях по длинным каменистым коридорам, а потом попадаешь в камеру фараона. Атмосфера тяжелая, хотелось выйти обратно на улицу», — рассказала кинозвезда.

Асмус отметила, что несмотря на эти сложности, посещение пирамиды стало одним из ярчайших событий в ее жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристину Асмус признали самой сексуальной актрисой российского кинематографа, а среди мужчин рейтинг возглавил Максим Матвеев.

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Пришлось карабкаться на коленях: Кристина Асмус исполнила давнюю мечту в Египте
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