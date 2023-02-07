Кристина Асмус и Максим Матвеев названы самыми сексуальными актерами русского кино

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Рита Миронова
Рита Миронова 53

«КиноРепортер» составил список самых сексуальных звезд российского кино

Кристина Асмус и Максим Матвеев названы самыми сексуальными актерами русского кино

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В рейтинге звезд оценивали по уровню харизмы и мощной энергии, которая буквально льется с экрана.

Актеры Кристина Асмус и Максим Матвеев признаны самыми сексуальными звездами российского кинематографа. Согласно рейтингу, опубликованному журналом «КиноРепортер», именно эти артисты в своих картинах произвели самое яркое впечатление на зрителей, потому что излучают харизму и мощную энергию, которая льется с экрана.

Кристина Асмус, ранее известная публике по роли скромной и тихой Вари в «Интернах», в последние годы стала чаще играть сексуальных и соблазнительных героинь в кино («Текст», «Люся»).

Помимо Кристины Асмус, в ТОП-20 самых сексуальных звезд российского кино вошли Ирина Старшенбаум («Надвое»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь»), Лена Тронина («Триггер», «Happy End») и Елена Лядова («Измены»).

Самым сексуальным российским актером признан Максим Матвеев. Он известен зрителям по роли психолога Артема Стрелецкого в сериале «Триггер».

«По мне, любые человеческие проявления, за исключением самых экстремальных, прекрасны. И надо стремиться это показывать и реализовывать. Сексуальная энергия трансформируется — в творческую или даже религиозную», — говорил Матвеев в интервью «КиноРепортеру».

Также в рейтинге самых сексуальных актеров русского кино — Юрий Колокольников («Конец света»), Александр Петров («Текст», «Надвое»), Никита Кологривый («Два холма»), Иван Янковский («Текст») и Петр Федоров («Русалки»).

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых связанную Кристину Асмус вытащили из машины с кляпом.

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