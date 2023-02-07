Берлин сдался: ФРГ все-таки передает Украине танки Leopard 1

Технику поставят не ранее 2024 года.

Федеральный совет безопасности правительства Германии одобрил передачу Украине 178 танков Leopard 1. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источник.

По данным издания, технику передадут из запасов, при этом большинство танков не удастся поставить ранее 2024 года. Официально правительство Германии объявит о передаче танков 7 февраля.

Кабинет министров ФРГ 25 января подтвердил, что Украине будут поставлены танки Leopard 2. Речь идет о двух танковых батальонах, однако на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков.

В Германии также разрешили другим странам реэкспорт немецких танков киевскому режиму. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что решение о поставке техники было принято после долгих и интенсивных консультаций, которые проводились с европейскими и другими международными партнерами.

Вслед за решением Берлина планы поставить танки Украине озвучили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство ФРГ приняло во внимание заявление президента России Владимира Путина о поставках немецких танков на Украину.