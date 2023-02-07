Прокурор Тульской области прибыл на место обрушения подъезда после взрыва газа

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Игорь Рязов
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Жителей пятиэтажки размещают в пунктах временного пребывания. По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек.

Фото, видео: Ольга Тихонова / ТАСС; Прокуратура Тульской области; 5-tv.ru

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Прокурор Тульской области, государственный советник юстиции 3 класса Александр Грицаенко прибыл на место обрушения подъезда жилого дома в городе Ефремове после взрыва газа.

«С целью координации действий спасательных служб и правоохранительных органов мной осуществлен незамедлительно выезд к месту обрушения подъезда многоквартирного дома № 2 на улице Химиков в городе Ефремов Тульской области. Кроме того, на контроле в прокуратуре Тульской области находятся вопросы размещения жителей в пунктах временного пребывания. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по части 3 статьи 238 УК РФ также контролируются прокуратурой», — рассказал Александр Грицаенко.

Обрушение произошло из-за взрыва газа в одной из квартир пятиэтажного дома. В итоге разрушенным оказался целый подъезд жилого дома. По последней информации, в результате ЧП погибли пять человек. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказы очевидцев о том, как они спасали детей после взрыва газа в доме в Тульской области.

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