По стенке залезли: как очевидцы спасали детей после взрыва дома в Тульской области

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 26

Очевидцы рассказали о спасении детей из обрушившегося дома в Тульской области

Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Тихонова; 5-tv.ru

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Обычные люди не побоялись приблизиться к развалинам дома сразу же после взрыва газа, чтобы спасти жильцов.

Вечером 7 февраля в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области прогремел взрыв, в результате которого обрушился целый подъезд. На помощь пострадавшим сразу же пришли обычные люди. Они рассказали, как им удалось спасти детей в первые минуты после взрыва. Уникальные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По словам мужчины, который оказался на месте происшествия, взрывная волна выбила двери на втором этаже. В итоге дети оказались заблокированы.

«Оттащили двери, вывели детей. Прибежали на третий этаж, на третьем этаже никого не нашли. На четвертый этаж, проник только я туда. Ребята потом по стенке залезли», — рассказал очевидец взрыва.

Жилец соседнего дома подтвердил, что мужчине удалось вытащить ребенка из разрушенного подъезда. Также он помогал выносить пострадавших.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Жертвами случившегося стали пять человек. Также под завалами остаются люди.

Как сообщал 5-tv.ru, прокуратура Тульской области организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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