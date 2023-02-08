«Сетчатка вся в разрывах»: беременная жена Андреасяна может потерять зрение

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Актриса Лиза Моряк сообщила о резком ухудшении зрения на седьмом месяце беременности.

«Сетчатка вся в разрывах»: беременная жена Андреасяна может потерять зрение

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Лиза Моряк, которая ждет ребенка от режиссера Сарика Андреасяна, расстроила поклонников тревожными новостями. Оказалось, что на седьмом месяце беременности зрение 27-летней будущей мамы стало резко ухудшаться. Результаты обследования не обнадежили.

«К моему сожалению, врач, осмотрев меня, сказала: «У вас показания к кесареву сечению. Вы не можете родить сами, так как ваша сетчатка вся в разрывах, во время потугов можно вообще потерять зрение полностью!» — поделилась актриса в соцсети.

Медики предложили радикальный выход из ситуации — прижечь сетчатку глаза. В итоге Моряк провели лазерную коагуляцию, во время которой она перенесла 142 вспышки только на одном глазу. Актриса призналась, что у нее текли слезы и потели ладони, и она мечтала, чтобы операция скорее закончилась.

После заживления, которое продлится десять дней, актрисе предстоит еще одна операция — на втором глазу. И уже тогда зрению будущей мамы ничего не будет угрожать.

«Можно давать мощную нагрузку в виде потугов! Поэтому, девочки, проверяйте зрение заранее!» — посоветовала Моряк подписчицам.

О пополнении в семье Андреасян и Моряк сообщили в соцсети в октябре прошлого года. Для режиссера ребенок станет третьим — от предыдущего брака у него уже растут два сына. Для актрисы это будет первенец. Спустя месяц звездная пара устроила гендер-пати, во время которого рассекретила пол будущего ребенка. У режиссера и актрисы родится девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как режиссер Сарик Андреасян относится к осудившему спецоперацию певцу Валерию Меладзе.

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