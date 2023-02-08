Леонардо Ди Каприо осудили за связь с 19-летней рыжеволосой моделью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 159

Актера Леонардо Ди Каприо осудили за отношения с 19-летней моделью Полани

Леонардо Ди Каприо осудили за связь с 19-летней рыжеволосой моделью

Фото: www.globallookpress.com / Bluegrass Films

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Всем известно, что Ди Каприо предпочитает молодых девушек, а не ровесниц.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, похоже, закрутил очередной роман с молодой моделью. На этот раз сердце актера покорила  рыжеволосая 19-летняя Эден Полани.

Эден Полани младше актера на 29 летЭден Полани младше актера на 29 лет. Фото: Instagram* / edenpolanii

По данным журнала OK!, Ди Каприо и Полани заметили вместе на вечеринке. Их союз уже успели раскритиковать поклонники актера.

«Она еще даже не родилась, когда вышел «Титаник»;

«Подруга Ди Каприо настолько молодая. Она, скорее всего, смотрела фильм „Ромео и Джульетта“ с его участием, когда училась в школе»;

«Она же только школу окончила! С ней даже поговорить не о чем», — отметили пользователи сети.

Новая избранница Ди Каприо младше предыдущей на четыре года.

Известно, что обычно Ди Каприо расстается со своими пассиями, как только им исполняется 25 лет. За все свои 48 лет он так и ни разу не был женат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Камила Морроне бросила Ди Каприо ради карьеры.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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