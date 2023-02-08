Опубликовано видео с бегущими со своих позиций ВСУ под поселком Спорное

Боевики ВСУ сбежали со своих позиций под поселком Спорное. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага и показал видео с отступлением националистов.

«О скорости, с которой ВСУ покидали насиженные места, прежде всего говорит количество оставленного боекомплекта. Вот здесь у нас снаряды от гранатометов, все они упакованы», — сообщил военкор.

Российские военнослужащие также нашли гранатомет 2022 года выпуска — из него даже не успели пострелять. Производен был, скорее всего, в США.

Сейчас линия обороны боевиков проходит вокруг птицефабрики у поселка Спорное. Российские минометчики активно работают по окопам, где засели националисты.

Как сообщал 5-tv.ru, в районе поселка Спорное на артемовском направлении сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы теснят противника плотным огнем.