Опубликовано видео с бегущими со своих позиций ВСУ под поселком Спорное

Военкор «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские боевики побросали почти весь боекомплект. Так спешно они отступали.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru
Боевики ВСУ сбежали со своих позиций под поселком Спорное. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага и показал видео с отступлением националистов.
«О скорости, с которой ВСУ покидали насиженные места, прежде всего говорит количество оставленного боекомплекта. Вот здесь у нас снаряды от гранатометов, все они упакованы», — сообщил военкор.
Российские военнослужащие также нашли гранатомет 2022 года выпуска — из него даже не успели пострелять. Производен был, скорее всего, в США.
Сейчас линия обороны боевиков проходит вокруг птицефабрики у поселка Спорное. Российские минометчики активно работают по окопам, где засели националисты.
Как сообщал 5-tv.ru, в районе поселка Спорное на артемовском направлении сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы теснят противника плотным огнем.
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